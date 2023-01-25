25 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Белорусскую делегацию на "Иннопроме-2023" в Екатеринбурге возглавит премьер-министр

Белорусскую делегацию на предстоящей в Екатеринбурге международной промышленной выставке "Иннопром" возглавит премьер-министр страны Роман Головченко. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал руководитель отделения посольства республики Беларусь в уральской столице Сергей Чичук.
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Напомним, выставка пройдет с 10 по 13 июля 2023 года в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Страной-партнером в этом году станет Беларусь.

Как рассказал Сергей Чичук, отвечая на вопрос Накануне.RU, белорусская делегация на "Иннопроме-2023" будет большой. По его данным, в составе ожидается несколько сотен человек.

"Ее возглавит премьер-министр республики Беларусь", - уточнил представитель посольства.

Как добавил представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Свердловской области Иван Булавин, говорить о компаниях-участниках пока рано.

"Будут представлены все сферы – начиная от легкой промышленности и питания, включая тяжелое машиностроение и IT-технологии, сельскохозяйственное оборудование. Это будет действительно очень-очень объемное представление всей страны", - отметил Булавин.

Он уточнил, что планируется и культурная программа. Однако имена белорусских артистов, которые выступят в Екатеринбурге, пока не называются.

Теги: Беларусь, Иннопром, делегация, Екатеринбург



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