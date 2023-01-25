App Store перестал работать у некоторых пользователей из России

Пользователи сообщили о проблемах при входе в магазин приложений App Store на операционной системе IOS в России.

"Сбой подключения к App Store", — написано на экране при попытке открыть магазин приложений.

Также пользователи сообщают о сбоях у Steam и еще у ряда сервисов.

Напомним, компания Apple в марте прошлого года приостановила продажи товаров в России и ограничила работу сервисов в России, в том числе и системы мобильных платежей Apple Pay.