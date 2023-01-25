В Венгрии возмущены мобилизацией и сокрытием потерь среди венгров Закарпатья

25 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

В Венгрии возмущены мобилизацией и сокрытием потерь среди венгров Закарпатья

В Венгрии пишут о мобилизации венгров Закарпатья украинским режимом, выражая недовольство пренебрежением к жизням соотечественников. Одна из главных венгерских газет Magyar Nemzet пишет об огромных потерях 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ из Мукачево, где много этнических венгров.
Читайте также:

"Их точные потери неизвестны, но в "соледарской мясорубке", скорее всего, пали многие. Солдаты, вернувшиеся с фронта, также сообщили нашей газете о настоящем аде на земле. По нашей информации, морги в Закарпатье переполнены, но идентификация тел намеренно замедляется. Согласно нашим источникам, уже стало обычным делом сообщать только о пяти-шести смертях в день, в то время как число жертв намного выше", - пишет газета, сообщая имена и фамилии некоторых погибших венгров.

Авторы считают, что украинскую военную статистику нельзя воспринимать всерьез, - она лжива. Закарпатский губернатор Виктор Микита уже говорил о "сотнях" погибших в регионе этим летом. Доля венгров в населении Закарпатья 10-15%. По оценкам МИД Венгрии, число погибших венгров уже около сотни.

Издание также задается вопросом: почему закарпатские формирования всегда отправляются в самые горячие точки? И предполагает: украинский режим делает это специально, чтобы уменьшить число венгров.

Издание Pesti Sracok пишет, что военкоматы проявляют особый интерес к венграм, которых отправляют под Артемовск, что похоже на антивенгерскую кампанию. По информации издания, к весне хотят набрать десять тысяч человек из Закарпатья. Также отмечается о сокрытии фактов смерти, чтобы не подогревать недовольство местных жителей. Погибших часто записывают в пропавших без вести.

Metropol сообщает шокирующую новость: недалеко от границы с Венгрией сотни тел погибших хранятся в специальных вагонах-рефрижераторах. Территория строго охраняется. Это вызвано тем, что режим разрешает только определенное количество похорон в день, чтобы не провоцировать недовольство. Тела хранятся в холодильниках много недель. Эти специальные транспортные средства были переданы Украине в качестве иностранной военной помощи несколько месяцев назад.

Теги: венгрия, закарпатье, украина, мобилизация, потери



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети