В Венгрии возмущены мобилизацией и сокрытием потерь среди венгров Закарпатья

В Венгрии пишут о мобилизации венгров Закарпатья украинским режимом, выражая недовольство пренебрежением к жизням соотечественников. Одна из главных венгерских газет Magyar Nemzet пишет об огромных потерях 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ из Мукачево, где много этнических венгров.

"Их точные потери неизвестны, но в "соледарской мясорубке", скорее всего, пали многие. Солдаты, вернувшиеся с фронта, также сообщили нашей газете о настоящем аде на земле. По нашей информации, морги в Закарпатье переполнены, но идентификация тел намеренно замедляется. Согласно нашим источникам, уже стало обычным делом сообщать только о пяти-шести смертях в день, в то время как число жертв намного выше", - пишет газета, сообщая имена и фамилии некоторых погибших венгров.

Авторы считают, что украинскую военную статистику нельзя воспринимать всерьез, - она лжива. Закарпатский губернатор Виктор Микита уже говорил о "сотнях" погибших в регионе этим летом. Доля венгров в населении Закарпатья 10-15%. По оценкам МИД Венгрии, число погибших венгров уже около сотни.



Издание также задается вопросом: почему закарпатские формирования всегда отправляются в самые горячие точки? И предполагает: украинский режим делает это специально, чтобы уменьшить число венгров.

Издание Pesti Sracok пишет, что военкоматы проявляют особый интерес к венграм, которых отправляют под Артемовск, что похоже на антивенгерскую кампанию. По информации издания, к весне хотят набрать десять тысяч человек из Закарпатья. Также отмечается о сокрытии фактов смерти, чтобы не подогревать недовольство местных жителей. Погибших часто записывают в пропавших без вести.

Metropol сообщает шокирующую новость: недалеко от границы с Венгрией сотни тел погибших хранятся в специальных вагонах-рефрижераторах. Территория строго охраняется. Это вызвано тем, что режим разрешает только определенное количество похорон в день, чтобы не провоцировать недовольство. Тела хранятся в холодильниках много недель. Эти специальные транспортные средства были переданы Украине в качестве иностранной военной помощи несколько месяцев назад.