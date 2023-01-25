В УрФО поданы заявки на 30 миллиардов по программе инфраструктурных облигаций

В УрФО инфраструктурные облигации используют в Челябинской и Тюменской областях, а также на Ямале. Об этом сообщил директор подразделения ДОМ.РФ "Инфраструктурные облигации" Александр Аксаков.

Одобрено шесть проектов на 9,6 млрд руб., сказал он на пресс-конференции "Развитие жилищного строительства". Речь идет об инженерных сетях для ЖК на Московском тракте и Окружной, а также в районе аэропорта "Плеханово" в Тюмени, инженерных сетях, детском саду и школе для микрорайона "Белый хутор" в Челябинске, школах и детских садах в Салехарде и Губкинском.

На рассмотрении находятся еще 15 проектов на общую сумму в 30 млрд руб.