В Магнитогорске осудили водителя маршрутки, который сбил девочку

В Магнитогорске водителя маршрутного такси приговорили к 2 годам ограничения свободы за наезд на 14-летнюю девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, днем 11 марта, водитель, подъезжая к регулируемому перекрестку, своевременно не снизил скорость, не остановился, проехал на красный сигнал светофора и сбил девочку, вышедшую на проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Подростку причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый вину признал. Он должен выплатить потерпевшей 600 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.