25 Января 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Бизнес Астраханской области получит господдержку благодаря нацпроекту

Министерство экономического развития Астраханской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» продолжает поддержку бизнеса на всех этапах развития, сообщает пресс-центр правительства региона.

В частности, фонд поддержки МСП предлагает льготную программу для резидентов бизнес-инкубаторов и коворкинга, расположенного в центре «Мой бизнес». Предприниматели могут пополнить оборотные средства и профинансировать капитальные затраты - приобрести оборудование, закупить материалы и пр.

При этом, педприниматели должны быть включены в реестр резидентов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Займы могут предоставляться на срок до трёх лет суммой до пяти млн рублей по ставке от 5,5 % до 7,5 % годовых, но не выше ключевой ставки Центробанка РФ.

поддержка бизнеса, господдержка, малый бизнес(2023)|Фото: Пресс-центр правительства Астраханской области

Молодые предприниматели до 25 лет и социальный бизнес также смогут получить грантовую поддержку суммой до 500 тысяч рублей. Центр инноваций социальной сферы поможет подать заявку для вхождения в социальный реестр, получить грантовую поддержку и другие бесплатные услуги: рекламу на телевидении, радио и билбордах, разработку фирменного стиля.

В рамках нацпроекта центр «Мой бизнес» аккумулирует всю инфраструктуру, которая работает на развитие малого и среднего бизнеса в регионе. Он находится в Астрахани на ул. Ульяновых, 10. Подробнее об услугах можно узнать по телефонам: 8 (8512) 48-07-93 и 8(8512) 48-48-50.

Теги: предприниматели, поддержка бизнеса, нацпроекты



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