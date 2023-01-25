Пришлось везти новорожденного в Москву. Глава СКР поручил разобраться в халатности врачей из Екатеринбурга

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с новорожденным в Екатеринбурге, которого пришлось срочно везти на операцию в Москву, из-за халатности свердловских врачей.

Напомним, инцидент произошел с семьей из Верхней Пышмы, которая приехала на роды в Областную детскую клиническую больницу (ОДКБ) в Екатеринбург. Маленький Дима родился недоношенным, из-за чего ему пришлось установить катетер для подачи лекарств и витаминов через вену. Однако после матери ребенка сообщили, что часть тонкой силиконовой трубки оборвалась, закрутилась в спираль и через вену попала новорожденному в сердце. Ребенку провели две неудачные операции, о первой из которых, по словам родителей, их даже не уведомили. После врачи решили, что фрагмент катетера в теле мальчика не несет вреда его здоровью и жизни и посоветовали родителям оставить все как есть.

Семья не согласилась с таким выводом и обратилась к столичным врачам, которые убедили обеспокоенных родителей, что такие операции проводятся, все необходимое для этого оборудование имеется, а операцию провести необходимо, поскольку фрагмент катетера может попасть в легочные артерии и перекрыть доступ крови к легким.

Операцию в Москве провели успешно и сейчас здоровому Диме уже шесть месяцев. После произошедшего родители подали на ОДКБ в суд и попросили следователей разобраться в ситуации, обвинив свердловских врачей в халатности. На просьбу отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин.

"Следственными органами СК России по Свердловской области направлено ходатайство для передачи материалов из органов полиции в следственное управление. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области представить доклад по обстоятельствам произошедшего", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.