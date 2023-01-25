25 Января 2023
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Общество В России
Фото: ТАСС/ Михаил Метцель

Пригожин прокомментировал освобождение "черного риелтора", воевавшего в ЧВК "Вагнер"

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал освобождение "черного риелтора" Александра Тютина, воевавшего в ЧВК "Вагнер" и получившего свободу. Комментарий опубликовала пресс-служба основателя ЧВК.

Пригожин предложил всем интересующимся прошлым Тютина сделать простой выбор, чего бы они хотели: чтобы в зоне СВО сражались бывшие заключенные или родственники тех, кто интересуется прошлым заключенных.

"Давайте я вам объясню философию участия заключенных в войне на Украине. Некий заключенный убил, будучи риелтором, семью из четырех человек. Вы эту семью не знаете и не видели. Но вас возмущает сам факт, - приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд". - Заключенный пошел на войну и погиб. Или чудом остался жив. Он - убийца, и на войне стоит троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло. Среди этих мальчиков-одуванчиков – ваш сын, ваш отец и ваш муж".

"Положите на весы, чего вы больше хотите, чтобы пошел воевать риелтор-убийца или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риелтора-убийцы получите в цинковых гробах", - прокомментировал Евгений Пригожин.

"А если он выжил по иронии судьбы, то он уже не Вася-риелтор-убийца, а Петя-воин-счастливчик", - заключил основатель ЧВК "Вагнер".

Пригожин назвал Тютина "красавчиком" и "толковым мужиком с большим жизненным опытом".

Также пресс-служба обнародовала рапорт, согласно которому Тютин в ноябре 2022 года во время штурма уничтожил семерых человек, наблюдательный пункт и пулеметный расчет ВСУ. В рапорте командир отряда просит наградить Тютина медалью "За отвагу".

Ранее СМИ сообщили о том, что бывший "черный риелтор" Александр Тютин, получивший 23 года тюрьмы за организацию убийств, прошел службу в ЧВК "Вагнер" и был освобожден по истечении шестимесячного контракта.

Он стал штурмовиком в июле 2022 года, когда находился в колонии №9 в Карелии. Хотя возраст набора ограничивается 50 годами, Тютина взяли, несмотря на то, что ему на тот момент было 65 лет.

Из зоны СВО Тютин вернулся в декабре без единого ранения. После чего, по данным журналистов, уехал в Турцию.

Портал 47news сообщал, что в 2018 году Тютин, не желая делиться наследством с племянницей, организовал ее заказное убийство. В ходе расследования правоохранители выяснили, что Тютин причастен еще к одному преступлению. Оказалось, в 2005 году он организовал убийство семьи своего конкурента предпринимателя Зейналова. Тогда киллер застрелил мужчину, а также его несовершеннолетних дочерей и жену из автомата Калашникова. В 2021 году Тютина приговорили к 23 годам колонии.

Теги: пригожин, тютин, черный риелтор, чвк вагнер



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