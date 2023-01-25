"Давайте еще мечеть поставим". Пермячка выступила против строительства часовни в ПГНИУ

Жительница Перми Татьяна Пронько выступила против строительства часовни на территории ПГНИУ, передает корреспондент Накануне.RU

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" выпускница ПГНИУ выразила мнение, что считает неуместным строительство религиозных сооружений на территории образовательных учреждений.

"На территории ПГНИУ построят часовню. У меня вопрос. Почему именно часовня? Давайте рядом еще мечеть, буддийский храм поставим. А то как-то несправедливо получается, что ли. Я считаю, это неуместная постройка на территории университета, где всегда есть люди из разных стран, разных вероисповеданий. Ну поставьте вы мемориальную доску, не знаю, а деньги остальные можно на ремонт пустить", - написала пермячка.

Она написала обращение в Правительство РФ, в котором выступила против строительства часовни.

О строительстве памятной часовни сообщили в декабре прошлого года, во время визита в вуз заместителя председателя российского правительства Дмитрия Чернышенко. В январе 2023 года на месте будущей часовни установили православный крест.

Напомним, 20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении ПГНИУ и на прилегающей к нему территории устроил стрельбу из ружья. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

К убийству Бекмансуров готовился заранее. Перед нападением он оставил записку в соцсетях, в ней стрелок утверждал, что давно думал о шутинге и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту 2021-го собрал нужную сумму. Также стрелок "для упрощения работы СК" прикрепил обстоятельный рассказ о том, как проходил врачей для получения лицензии. При этом он писал о "постоянном звоне в голове" и "переполняющем его гневе". Экспертизой Бекмансуров был признан вменяемым.

Во время стрельбы обвиняемый получил ранение, из-за чего ему ампутировали ногу. Суд приговорил его к пожизненному заключению, однако Бекмансуров обжаловал приговор.