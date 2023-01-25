25 Января 2023
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины/CC BY 4.0

На Украине Арестовича видят новым "пророссийским" проектом режима

Бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович возглавит новую "пророссийскую" силу, но подконтрольную режиму. Об этом на Украине говорят многие эксперты и пишут телеграм-каналы.

Телеведущая Диана Панченко считает, что из "главного национального психолога" он превращается в главного "оппозиционера" с прицелом на русские регионы. В этом заинтересованы также англосаксы, которые хотят через Арестовича влиять на россиян. Так, "оппозиционную" риторику Арестовича уже подхватили российские СМИ. На само деле его задача не только "держать в узде" русских на Украине, но и работать на раскол внутри России, пропагандируя отделение от нее южных регионов, которые лишь должны отделиться - и якобы заживут богато. В России этого еще не поняли, считает Панченко.

Львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов отмечает, что после запрета "Оппозиционной платформы" остается незанятой огромная электоральная ниша, которую режим возьмет под свой контроль.

"Это гигантская ниша, которая гарантирует второе место во всех рейтингах. Собственно, бывшая ниша ОПЗЖ, по большому счету пророссийская, юго-восточная, русскоязычная, с либеральным или очень скептическим взглядом на все украинское. Его фигуру я считаю очень эффективным политическим персонажем, который очень хорошо заходит именно на эту публику. И не зря он постоянно озвучивал тезисы, связанные с "опусканием" украинских тем", – сказал Дроздов, недовольный, однако, наличием даже карманных "пророссийских" сил.

Он имеет в виду критику Арестовичем местного гимна, признания вины украинской ПВО в недавнем падении ракеты на многоэтажный дом в Днепропетровске и др.

"Арестович - это проект главы офиса президента Ермака, которого готовят под выборы, как марионетку", - пишет телеграм-канал "Легитимный".

Еще одно мнение - что Арестович чувствует "ветер перемен" и готов играть в чужую игру только до поры до времени, но при необходимости может оперативно "переобуться".

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