Озвучен план по площади строительства в УрФО жилья

В уральском полпредстве сообщили, каков объем планируется построить в 2023 г.

"Есть план, который установлен официальном паспорте нацпроекта, и есть указания, которые нам необходимо реализовать. По паспорту ввод на 2023 г. – 7,5 млн "квадратов", если говорить о пожеланиях и нашем стремлении к лучшему, то уровень ввода 2022 г. мы должны удержать, то есть 8,5 млн "квадратов"", - сказал на пресс-конференции "Развитие жилищного строительства", которая проходит в Москве, помощник полпреда президента в УрФО Владимир Петров.

Ранее он сообщил, что в УрФО перевыполнен план по расселению аварийного жилья.