В Челябинске закрыли еще одно кафе после вспышки гепатита А

Центральный районный суд Челябинска приостановил на 60 суток деятельность кафе "Аян" за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Заведение опечатано судебными приставами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по региону.

Ранее на индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), а также протокол о временном запрете деятельности предприятия. Это решение было принято после регистрации трех случаев заболевания острым гепатитом А среди жителей Челябинска, которые связывали болезнь с обедом в этом кафе.

Напомним, в Челябинске на 60 суток приостановлена деятельность кафе "Дархан" за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. В январе несколько жителей Челябинска попали в больницу с гепатитом А после обеда в этом кафе. По предварительным данным, случаи заболевания вирусным гепатитом А связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания, где были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал отстранили от работы и обследовали на вирусный гепатит А. По данному факту проводится доследственная проверка. С гепатитом А в больницу попали порядка 50 человек.