25 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: t.me/volikovskaia_io

"Ничего не поменяется". В Свердловском РЭК прокомментировали отмену "ночного тарифа" в выходные и праздники

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области поспешила успокоить жителей региона после новости об отмене ночного тарифа на электроэнергию. Как заявляют в компании, особой разницы свердловчане не почувствуют.
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По словам члена экспертной группы при региональной РЭК Владимира Имамова, тариф "день-ночь" был выгоден только для потребителей, доля энергопотребления которых по ночам превышала 27%, однако таких в регионе не слишком много. Обычный же потребитель, оплачивающий электричество по одноставочному тарифу особой разницы даже не почувствует.

Гражданам, у которых при расчетах применяется тариф "день-ночь" также рекомендуется обратиться в сбытовую или сетевую организацию для их перепрограммирования, однако перед этим необходимо проанализировать долю потребления в ночное время.

"Большинству жителей будет выгодно перейти к оплате электричества по единому тарифу, отказавшись от перепрограммирования. Такие изменения в расчетах оплаты нужно согласовать со своей управляющей организацией или энергосбытовой организацией", — прокомментировал Владимир Имамов. Он также добавил, что в скором времени РЭК направит разъяснения в сбытовые организации.

Напомним, что Средний Урал был одним из немногих регионов, где электроэнергия в выходные и праздничные дни учитывалась по ночному режиму. Отменить такой подход свердловская РЭК решила после приказа ФАС России.

Ранее ФАС не позволила увеличить энерготарифы для свердловчан напрямую, после чего РЭК Свердловской области изменила порядок расчета электроэнергии для населения, что все равно приведет к росту платежей.

Теги: ночной тариф, РЭК, имамов



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Ранее 23.01.2023 12:14 Мск РЭК отменила для свердловчан ночной тариф на электричество


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