Зеленский ужесточил ответственность военных

Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности военных, который вызвал резкую критику украинских правозащитников.

Закон был принят Радой еще 13 декабря, но полтора месяца в силу общественного резонанса не подписывался Зеленским. Была создана электронная петиция с просьбой ветировать закон, которая быстро набрала десятки тысяч голосов. Зеленский ее отклонил, но выдержал паузу, чтобы недовольство поутихло. За принятие закона публично выступил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который заявил, что нужны жесткие меры для поддержания дисциплины и порядка в армии, особенно на фронте.

Начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала заявил, что есть случаи неповиновения, отказа выполнять боевые приказы, дезертирства, самовольных отлучек из частей.

Пропагандист Юрий Бутусов согласен с названными проблемами в рядах ВСУ, но считает, что закон призван не устранять их причины, а просто ужесточать наказание. Член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин выразил опасение, что закон подменяет собой суд и прокуратуру.

Украинские телеграм-каналы давно выражают уверенность, что закон будет принят и подписан из-за больших потерь в ВСУ.