В УрФО вдвое перевыполнили план по расселению аварийного жилья

Помощник полпреда президента в УрФО Владимир Петров сообщил, что общий объём ввода жилья в округе в 2022 г. составил 8,5 млн "квадратов", прирост - 10%, что произошло за счет многоквартирных домов.

"Опережающими темпами реализуется программа расселения аварийного жилья. За четыре года ее реализации расселено 1,7 млн "квадратов", переселено более 100 тыс. жителей. Это почти вдвое больше планового показателя", - сказал Петров.

В целом, все профильные инструменты, касающиеся развития жилья, работают в регионах УрФО.