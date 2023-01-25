25 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Ints Kalnins/File Photo

Украина получит танки Abrams не раньше чем через год, - ABC

Украина получит американские танки M1 Abrams не скоро, возможно, более чем через год, сообщил телеканал ABC.

Источник уточнил, что танки будут отправлены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, передает ТАСС. Это предполагает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.

По словам американского чиновника, слова которого приводит The Washington Post, танки "вероятно, не предназначены для ближайших битв" и не поступят в распоряжение Украине в течение многих месяцев, если не лет.

Как сообщалось, США могут направить Киеву от 30 до 50 танков Abrams. Предполагается, что президент США Джо Байден должен объявить о поставках на Украину танков Abrams 25 января.

Теги: танки Abrams, Украина, США



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