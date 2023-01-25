25 Января 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;INSTASAMKA&quot;

Тюменский родительский комитет потребовал запретить концерт Инстасамки

Тюменский родительский комитет требует отменить концерт российской рэп-исполнительницы Инстасамка (Дарья Зотеева), который должен состояться в марте этого года, передает корреспондент Накануне.RU.

Родители обратились к властям региона с просьбой не допустить концерт.

В ТРК цитируют протестное заявление директора Лиги безопасного интернета и члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной (дочь сенатора Елены Мизулиной). Екатерина Мизулина отметила, что в последнее время среди блогеров участились случаи пропаганды наркотиков и разврата среди детей.

"Инстасамка в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков (статья УК РФ 228.1), а проведенные ей концерты имеют нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям. Такое ощущение абсолютной безнаказанности приводит к совершению подобных правонарушений. И, конечно, они рано или поздно повлекут за собой меры со стороны правоохранительных органов. Поэтому мы очень ждем эту исполнительницу в России для дачи объяснений по ранее совершенным правонарушениям", - говорится в telegram-канале Мизулиной.

Сама Дарья Зотеева на сообщение отреагировала. В своем telegram-канале она пообещала новую концертную программу "без мата и старого материала".

"Мы специально для тура в России обновили каталог и мы едем с программой без мата и без старого материала. На сцене вы не увидите никакого старого стиля и моих фирменных выходок. Это в прошлом. Я вас услышала и все поняла уже давно. Мне 22 года, я шарю че происходит, от меня подставы не ждите, я и моя команда соскучились по нашей аудитории и ничего кроме классной музыки и хорошего настроения мы с собой не везем! Мы ни в коем случае НЕ пропагандируем и не собираемся никогда пропагандировать разврат, проституцию, наркотики и так далее. Я замужем и ни о какой проституции речи не может быть. Все, что меня интересует- это дарить людям настроение и делать классную музыку", - написала исполнительница [авторская орфография сохранена - примеч. ред.].

Впрочем родительскую общественность такие заверения не устроили.

"Сомнительно, чтобы она, вернувшись из "добровольной ссылки в ОАЭ", вдруг решила развернуть свою урожайную ниву в совершенно неожиданное русло: отныне, мол, ведем себя прилично и будем просто слушать классную музыку! Это немедленно ударит по посещаемости и заработку", - отметил член правления ТРК Андрей Генерозов.

В ТРК призвали власти Тюменской области, включая губернатора, прислушаться к заявлению Екатерины Мизулиной и отменить концерт Инстасамки в Тюмени на основании ее "прежних заслуг".

Теги: Инстасамка, концерт, отмена концерта, тюменский родительский комитет



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