25 Января 2023
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото:gordonua.com

Украинская ведущая презрительно отреагировала на санкции Зеленского

Украинская телеведущая Диана Панченко, покинувшая Украину, с презрением отреагировала на санкции, введенные против нее Владимиром Зеленским.
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В 2015-2021 гг. она работала на канале NewsOne, который был закрыт за критику режима. В августе 2022 года, по ее словам, покинула Украину и находится в основном в Донбассе.

"Глава государства - актёр. Глава офиса президента - кинопродюсер. Министерство обороны обвиняется в миллиардных хищениях. Руководство офиса президента обвиняется в коррупции. Пока граждан Украины прямо на улице силой забирают на войну, дети руководства Украины прячутся за границей. Воруют все. На каждом углу. Как последний раз. Но, запомните, во всем виновата Диана Панченко. За то, что хотела услышать мнение людей. Я думала, они актеры и клоуны, но на деле воры и трусы", - написала ведущая.

Она имеет в виду свой фильм "Из Киева на Донбасс", основанный на интервью с местными жителями и пленными Сергеем Мироненко и боевиком полка "Азов" (запрещен в РФ) Михаилом Швецом.

"Я знаю Вашу слабость, Владимир Александрович. Вы нетерпимы к критике. Вы зависимы от аплодисментов. Вы на игле у наркотика под названием "слава". Вы уничтожите всех, кто осмеливается вас критиковать. И думаете, что так будет всегда", - написала она в другом посте.

Панченко упомянула вчерашнюю отставку замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко и огромную коррупцию в этой конторе, которая грабит украинцев.

Теги: Украина, санкции, Зеленский



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