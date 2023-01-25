Врача из Сысерти будут судить за попытку обмануть клиента своего знакомого адвоката

В отношении врача из Сысерти возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере". Специалист сговорился со знакомым адвокатом, чтобы похитить у клиента последнего свыше 1,5 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел в сентябре 2021 года. Адвокат рассказал врачу, что к нему обратился мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Двое знакомых решили воспользоваться ситуацией. Тогда сотрудник медучреждения рассказал подозреваемому по делу о наркотиках, что может передать взятку правоохранителям и поспособствовать переквалификации статьи на менее тяжкий состав преступления. При этом медик не имел такой возможности, да и исполнять обещанное не собирался.

Взятку в размере более 1,5 млн рублей передали прямо в больнице, где и работал врач. Все это привело к возбуждению уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении медика. Дело в отношении адвоката в настоящее время расследуется,

Материалы направлены в Сысертский районный суд для рассмотрения по существу.