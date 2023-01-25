В Челябинской области снизились цены на сахар и ноутбуки

В Челябинской области за декабрь снизились цены на 56 продовольственных и 107 непродовольственных товаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, среди продовольственных товаров снизились цены на сахар 60,72 руб. за кг (7,3%), сухофрукты 393,8 руб. за кг (5,4%), апельсины 112,13 руб. за кг (5,9%), лимоны 119,01 руб. за кг (4,6%) и кофе натуральный растворимый 3 091,57 руб. за кг (-3,7%).

Среди непродовольственных товаров подешевели металлочерепица 554,13 руб. за м2 (11,4%), электропылесос напольный 7 тыс. 673 руб. (10,2%), пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей 4 тыс. 937,83 руб. (9,3%), ноутбук 35 тыс. 645,67 руб. (6,5%).

Также в КСП сообщили о снижении цен на 13 услуг. Так, стоимость поездки на отдых в ОАЭ снизилась до 55 тыс. 259,16 руб. (31,0%), в Турцию до 47 тыс. 256,82 руб. (20,4%), установка пластиковых окон 11 тыс. 732,39 руб. билет (-14,3%).