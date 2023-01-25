25 Января 2023
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Армия и ВПК В России
Фото:inoreader.com

"Адмирал Горшков" отработал в Атлантике нанесение удара гиперзвуковой ракетой "Циркон"

Фрегат "Адмирал Горшков", действующий в западной части Атлантического океана, провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, фрегат отработал удар гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров.

Отмечается, что в ходе выполнения учебной задачи экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий.

Напомним, в июле, выступая во время Дня ВМФ России, президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшие месяцы на вооружение армии поступят гиперзвуковые ракеты "Циркон", аналогов которым нет в мире. В военно-морском флоте первым это вооружение получит фрегат "Адмирал Горшков".

Район несения службы, в котором будет находиться корабль, "будет выбран исходя из интересов безопасности РФ", добавил президент.

Теги: Адмирал Горшков, Циркон



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