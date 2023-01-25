Эксперты проверят качество Чебурашек, наводнивших страну

Игрушечных Чебурашек, представленных в российских магазинах, проверят на соответствие требованиям к качеству. Раньше такую проверку не прошли популярные мягкие игрушки Хагги Вагги. Правда, результаты исследования Роскачество опубликует только во второй половине 2023 года, когда популярность игрушки, вызванная премьерой одноименного фильма, уже явно спадет.

В Роскачестве сообщили, что на волне популярности на рынке появились самые разные Чебурашки, в том числе и такие, качество которых вызывает, мягко говоря, сомнения.

"Решение о проведении внепланового исследования связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких изделий, которые поступили в Роскачество от потребителей, в том числе родительских сообществ", - цитирует РБК пресс-службу Роскачества.

Чаще всего жалуются на некачественные материалы – они быстро рвутся и изнашиваются. Также игрушки часто неприятно пахнут. Эксперты намерены закупить образцы для исследований не только в офлайн-магазинах, но и на маркет-плейсах.