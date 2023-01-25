Цена полета по России в эконом-классе увеличилась за 2022-ой максимальными за 14 лет темпами

Стоимость полетов по России в эконом-классе увеличилась за 2022 г. максимальными за 14 лет темпами. Рост составил 8–14%. При этом на фоне увеличения стоимости снизилось качество услуг, предоставляемых авиакомпаниями.

По информации Росстата, цены поднялись на 11%: в декабре 2021-го средняя стоимость авиабилетов на 1 тыс. км пути составила 5 тыс. 482 руб., а в декабре 2022-го – 6 тыс. 97 руб. В ФАС, напротив, считают, что цены перелетов за год не выросли, пишут "Известия". Эксперты объяснили расхождение в данных разными методологиями подсчета у ведомств.

Это максимальные за последние 14 лет темпы роста средних цен в течение одного года. Глава Минтранса Виталий Савельев в конце ноября 2022 г. со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявлял, что цены на авиабилеты в РФ в прошлом году сохранились на уровне 2020–2021 гг. и снизились на 6,5% относительно уровня 2019 г. По данным ФАС, цены на авиабилеты в России в 2022 г., напротив, снизились на 13–16% по сравнению с 2021-м.

"По данным за январь-ноябрь, средневзвешенная стоимость перевозки одного пассажира в 2022 г. в салоне экономического класса на внутренних линиях в одном направлении протяженностью 1 тыс. км составила 4,7 тыс. руб. (в 2021-м – 5,6 тыс., в 2020-м – 4,9 тыс.), в направлении протяженностью 3 тыс. км – 8,7 тыс. руб. (в 2021-м – 10 тыс., в 2020-м – 9,5 тыс.)", - сообщили изданию в службе.

На этом фоне качество услуг на борту самолетов российских авиакомпаний не улучшилось, отмечают эксперты. Главный редактор отраслевого портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин напомнил, что около месяца на борту "Аэрофлота" не работала стриминговая система развлечений. Сейчас она функционирует только в части парка перевозчика, а на рейсах авиакомпаний "Россия" и S7 не действует. По части бортпитания все негативные изменения произошли еще до 2022 г., добавил эксперт, а замена "одной шипучки на другую", или Coca-Cola на "Байкал", носит имиджевый характер и не считается ухудшением – для кого-то это даже улучшение.

"Сервис лучше не стал, где-то удалось сохранить прежние стандарты, но в большей части произошли сокращение питания или замена на более бюджетные варианты (бутерброды на фитнес-батончик), отказ от вин для бизнес-класса, невозможность пользоваться всеми сервисами в привычном формате из-за перехода на отечественную систему бронирования", - говорит глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов.