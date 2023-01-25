25 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава "Сима-ленда" учредил собственную строительную компанию

В Екатеринбурге появилась новая строительная компания ООО "Сима-строй", учредителем которой является глава "Сима-ленда" Андрей Симановский. Информация об этом содержится на сайте Kartoteka.ru.

Компания зарегистрирована 9 января текущего года по ул. Черняховского,86. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Как утверждает "Ъ-Урал", генеральным директором застройщика является Константин Обоскалов, который также занимает пост гендиректора "Сима-ленда".

На момент публикации получить комментарий представителей "Сима-ленда" не удалось.

Теги: Симановский, Сима-ленд, Сима-строй, строительная компания



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