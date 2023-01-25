25 Января 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Рогов сообщил о провале широкого наступления ВСУ в Запорожской области

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что планы украинской армии по широкому наступлению в Запорожской области сорваны.

Он добавил, что проведение наступления было необходимо ВСУ для выхода к берегу Азовского моря.

Рогов отметил, что теперь украинские войска вынуждены стягивать резервы, в том числе с Донецкого направления, чтобы удержать линию фронта, передает РИА Новости.

Ранее Рогов сообщал, что российские военные отодвинули линию обстрела городов и сел со стороны ВСУ в Запорожской области. Боевые действия идут практически на всей линии соприкосновения, основные — в районе городов Орехов и Гуляйполе.

Теги: рогов, всу, наступление



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