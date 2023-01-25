25 Января 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба Госдумы России

Информация о доходах сотрудников АП будет публиковаться в обобщенном виде – СМИ

Чиновники из администрации президента России собираются отказаться от публикации подробных деклараций о доходах и предоставлять информацию общественности "в обобщенном виде", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в АП и правительстве.

Один из инсайдеров сообщает, что еще 29 декабря 2022 года Путин подписал указ, который позволяет чиновникам не публиковать сведения о доходах и имуществе. Смягчение, правда, временное – на период проведения специальной военной операции. В этом документе не уточняется, касается ли послабление только тех, кто непосредственно связан с боевыми действиями, или всех, кто обязан представлять декларации.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку к проекту закона о публичной власти, согласно которой в сети перестанут публиковать декларации депутатов и сенаторов. Вместо этого будет размещаться только общая информация – сколько деклараций было подано. Эта норма может быть введена с марта 2023 г.

Теги: декларация о доходах, администрация президента, указ, сво



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