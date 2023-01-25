Бывший схиигумен Сергий выступил с последним словом в суде

В Бабушкинском районном суде Москвы завершается процесс по делу бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) и его помощника Всеволода Могучева. Приговор вынесут уже на этой неделе.

Напомним, Романову и Могучеву вменялась статья 282 УК РФ – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой". Столичный суд начал рассматривать дело по существу в августе прошлого года. Процесс несколько раз откладывался из-за неявки свидетелей, а в декабре его сделали закрытым из-за активности сторонников Сергия.

Как сообщили адвокаты экс-схиигумена в Telegram-канале "Бабиков и партнеры", сегодня Сергий и его пресс-секретарь Всеволод Могучев выступили в суде с последним словом.

"Отец Сергий в своем последнем слове говорил в основном о духовных вещах. Но при этом не забыл поблагодарить государственного обвинителя, которая просила приговорить его к семи годам лишения свободы, за то, что она верит в его здоровье, и в то, что он проживет этот срок в тюрьме", - говорится в сообщении защитников.

Приговор суд огласит 27 января. А в марте этого года Николаю Романову исполнится 68 лет.

Ранее госбвинитель попросил приговорить Сергия по совокупности преступлений (с учетом приговора Измайловского районного суда от 2021 года) к семи годам колонии общего режима. Для Всеволода Могучева обвинение потребовало пять лет колонии общего режима.