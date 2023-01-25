25 Января 2023
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Армия и ВПК Свердловская область В России Санкт-Петербург Москва
Фото: Армия США, Lockheed Martin

"Им нечем бить". В Госдуме прокомментировали угрозы ударов по трем столицам России

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов ответил на заявления со стороны Украины об угрозе военного удара по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. Парламентарий назвал высказывания "истерикой и блефом загнанных в угол шакалов" и поспешил успокоить граждан РФ.

"Это их ответ на успехи российской армии на артемовском направлении и на Запорожье. Взглянем, кто это у нас такой дерзкий в офисе Зеленского. Это Подоляк. Проходимец, недополиттехнолог, недожурналист с напудренным носом. Гнать пургу – его профессия", – написал депутат в своих соцсетях.

По его словам, Украине нечем бить по России: хоть США и обещает поставить им ракеты Atacms, их радиус действия в 300 км даже не дотянет до Москвы. Предел возможности имеющейся украинской техники – "подло бить по мирным жителям российского Донецка". Диверсионных групп, как заверяет Иванов, бояться тоже не стоит. Российские спецслужбы работают круглосуточно и "сотрут врага в пыль тихо, быстро и эффективно".

"Скорее всего, фраза про удар "по изнеженным и ленивым городам России" исключительно для внутреннего употребления, для простых жителей Украины – несчастных людей, изнасилованных пропагандой Зеленского. Дескать, смотрите, мы еще ого-го-о-о, надо будет и по Луне ударим. Но думаю, что "ого-го-о-о" это шакалье будут болтаться в петле после трибунала", – заявил парламентарий.

Депутат Госдумы Максим Иванов(2023)|Фото: личный архив Максима Иванова

Он также добавил, что воспринимать слова штатного киевского пропагандиста можно исключительно как болезненную реакцию на успехи ВС РФ.

Теги: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иванов, Подоляк, удар



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