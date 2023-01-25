25 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Снизить уровень дипотношений с Эстонией и Латвией надо было давно, - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что изменить уровень дипотношений с Латвией и Эстонией надо было давно, потому что "мертвое не может умереть дважды".

"Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией необходимо было принимать давно. Мертвое не может умереть дважды", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он заявил также о том, что стран Прибалтики 30 лет говорят, что строят независимые государства. На деле же все решения принимают в Вашингтоне и Брюсселе, пишет Володин, отмечая, что "суверенитет утрачен" и "интересы людей игнорируют".

"Население сократилось, в среднем, на четверть (в Латвии – на 30,5%, в Литве – на 28,4%, в Эстонии – на 15,4%). Реально в Прибалтике проживает треть граждан, большинство находится на заработках в европейских государствах. Экономические результаты – худшие в Евросоюзе", - написал Володин, уточнив, что единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран, - русофобия.

Теги: Вячеслав Володин, Латвия, Литва, Эстония, Прибалтика, дипломатические отношения



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