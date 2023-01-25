Следователи установили новые факты в резонансном "Деле Росреестра" о коррупции ямальских чиновников

25 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Следователи установили новые факты в резонансном "Деле Росреестра" о коррупции ямальских чиновников

Ямальские следователи установили новые факты в резонансном уголовном деле о коррупции чиновников из числа руководства ямальского управления Росреестра и кадастровой палаты ЯНАО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В частности, следователи установили факты легализации денег, полученных в качестве взяток. Для придания своим действиям законного вида они скупали на полученные деньги элитную недвижимость.

"По версии следствия для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретёнными в результате получения взяток, участники организованной группы через своих доверенных лиц совершали финансовые операции и другие сделки по приобретению и продаже элитной и иной недвижимости, целью которых являлось сокрытие криминального происхождения средств, полученных в качестве взяток, введение их в легальный оборот и создание возможности извлечения с их использованием экономической выгоды", - говорится на сайте СКР.

Напомним, следственными органами при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по ЯНАО и РУ ФСБ России по Тюменской области, расследуются уголовные дела в отношении организованной преступной группы из числа должностных лиц, получавших в 2016 – 2019 годах через посредников взятки от руководителей коммерческих организаций.

В числе подозреваемых чиновники, занимавшие в тот момент важные посты: и.о. главы департамента имущественных отношений Ямала Андрей Кудрявцев, глава окружной Кадастровой палаты Максим Сартасов, и.о. главы Росреестра на Ямале Андрей Кожин, глава окружного Госстройнадзора Павел Кузнецов. В настоящий момент они задержаны и лишились своих должностей. Также следователи сообщали еще о возможных семи фигурантах уголовного дела, пять из которых выступали как посредники во взяточничестве.

Взятки передавались за незаконные действия в сфере регистрации прав на недвижимость и постановку на кадастровый учет. Всего качестве взяток чиновникам было передано более 25 млн руб.

Действия взяткополучателей квалифицированы следствием по ст.290 УК РФ (получение взяток в значительном, крупном и особо крупном размере), посредники привлечены к уголовной ответственности по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на заключительном этапе.

Теги: Павел Кузнецов, Андрей Кудрявцев, обыск, уголовное дело, взятка, посредничество, дело росреестра



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.03.2021 11:34 Мск Следствие установило новые эпизоды взяток ямальских чиновников
Ранее 27.02.2020 09:03 Мск Руководитель ямальского Госстройнадзора арестован на два месяца по делу о взятках
Ранее 26.02.2020 07:40 Мск На Ямале задержан ещё один фигурант "дела Росреестра"
Ранее 20.02.2020 11:58 Мск Главу ямальского департамента уволили в связи с утратой доверия после подозрений в коррупции
Ранее 07.02.2020 10:45 Мск Семеро по лавкам. На Ямале подозреваемых в коррупции, из-за которой "взяли" окружного чиновника, уже семеро
Ранее 06.02.2020 12:28 Мск Третий не лишний. На Ямале по подозрению во взяточничестве задержан врио главы Росреестра
Ранее 05.02.2020 14:28 Мск Помимо врио главы депимущества Ямала, во взяточничестве подозревается руководитель Кадастровой палаты
Ранее 05.02.2020 12:24 Мск На Ямале, предположительно, задержан глава окружного департамента имущественных отношений


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети