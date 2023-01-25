Следователи установили новые факты в резонансном "Деле Росреестра" о коррупции ямальских чиновников

Ямальские следователи установили новые факты в резонансном уголовном деле о коррупции чиновников из числа руководства ямальского управления Росреестра и кадастровой палаты ЯНАО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В частности, следователи установили факты легализации денег, полученных в качестве взяток. Для придания своим действиям законного вида они скупали на полученные деньги элитную недвижимость.

"По версии следствия для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретёнными в результате получения взяток, участники организованной группы через своих доверенных лиц совершали финансовые операции и другие сделки по приобретению и продаже элитной и иной недвижимости, целью которых являлось сокрытие криминального происхождения средств, полученных в качестве взяток, введение их в легальный оборот и создание возможности извлечения с их использованием экономической выгоды", - говорится на сайте СКР.

Напомним, следственными органами при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по ЯНАО и РУ ФСБ России по Тюменской области, расследуются уголовные дела в отношении организованной преступной группы из числа должностных лиц, получавших в 2016 – 2019 годах через посредников взятки от руководителей коммерческих организаций.

В числе подозреваемых чиновники, занимавшие в тот момент важные посты: и.о. главы департамента имущественных отношений Ямала Андрей Кудрявцев, глава окружной Кадастровой палаты Максим Сартасов, и.о. главы Росреестра на Ямале Андрей Кожин, глава окружного Госстройнадзора Павел Кузнецов. В настоящий момент они задержаны и лишились своих должностей. Также следователи сообщали еще о возможных семи фигурантах уголовного дела, пять из которых выступали как посредники во взяточничестве.

Взятки передавались за незаконные действия в сфере регистрации прав на недвижимость и постановку на кадастровый учет. Всего качестве взяток чиновникам было передано более 25 млн руб.

Действия взяткополучателей квалифицированы следствием по ст.290 УК РФ (получение взяток в значительном, крупном и особо крупном размере), посредники привлечены к уголовной ответственности по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на заключительном этапе.