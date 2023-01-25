25 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области водителя грузовика, протаранившего пять машин на трассе М-5, отправили в колонию

В Челябинской области суд приговорил водителя грузовика к 3,5 годам в колонии-поселении за массовое ДТП на трассе М-5, в котором погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Также ему на запрещено управлять транспортным средства на 2 года. С работодателя водителя суд взыскал в пользу двух потерпевших по 700 тыс. рублей каждому.

Напомним, ДТП произошло днем 16 июня 2020 года на 1649 км трассы М-5. По версии следствия, водитель автомобиля Шанкси, груженого щебнем массой около 15 тонн, и имеющего неисправности тормозной системы, на крутом спуске проигнорировал требования дорожных знаков, не снизил скорость и допустил перегрев тормозных механизмов. В результате он потерял контроль над эффективностью торможения и перед мостом через реку "Сильга" совершил столкновение с движущимися попутно пятью машинами: Лада Гранта, ВАЗ-2114, Ауди-Q7, Рено Сандеро и грузовым автомобилем Сино.

Водитель и пассажир Лады Гранты погибли. Остальные участники ДТП получили менее тяжкие травмы.

Теги: ДТП, М-5, авария, грузовик, суд,



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