Турецкий политик допустил выход Турции из НАТО через пять-шесть месяцев
Заместитель председателя турецкой партии "Родина" Этхем Санджак заявил, что Турция может покинуть НАТО через пять-шесть месяцев.
Политик назвал выход Анкары из Североатлантического альянса "необходимостью".
"НАТО своими провокациями вынуждает нас предпринимать эти действия... Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев", — приводит слова Санджака газета Aydınlık.
Он отметил, что альянс пытается втянуть Турцию в конфликты на Ближнем Востоке, а также напомнил об акции с сожжением Корана в Швеции.
Также политик добавил, что в последнее время турецкое население начало симпатизировать России и российскому лидеру Владимиру Путину.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме с сожжением Корана.