Турецкий политик допустил выход Турции из НАТО через пять-шесть месяцев

Заместитель председателя турецкой партии "Родина" Этхем Санджак заявил, что Турция может покинуть НАТО через пять-шесть месяцев.

Политик назвал выход Анкары из Североатлантического альянса "необходимостью".

"НАТО своими провокациями вынуждает нас предпринимать эти действия... Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев", — приводит слова Санджака газета Aydınlık.

Он отметил, что альянс пытается втянуть Турцию в конфликты на Ближнем Востоке, а также напомнил об акции с сожжением Корана в Швеции.

Также политик добавил, что в последнее время турецкое население начало симпатизировать России и российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме с сожжением Корана.