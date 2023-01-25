СМИ: Сеть Decathlon хочет продать оставшиеся в России активы

Французская сеть Decathlon хочет продать оставшиеся в России активы, в том числе около 135 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости. Весной 2022 года у ритейлера было 57 магазинов в России, сейчас их осталось 28, но все они закрыты – после начала спецоперации компания объявила об остановке продаж, пишет РБК.

По данным издания, у Decathlon в России 20 отдельно стоящих гипермаркетов общей площадью 91 тыс. кв. метров. Также у ритейлера есть офисные и складские помещения, незастроенные земельные участки.

Эксперты оценивают бизнес Decathlon в России в 13-15 млрд руб. По решению президента России, иностранный бизнес, уходя из страны, теперь должен продавать свои активы с дисконтом не менее 50% от рыночной стоимости.