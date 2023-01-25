25 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга чуть не лишилась квартиры в центре из-за долгов по ЖКХ

Жительница Екатеринбурга погасила задолженность по ЖКХ после ареста собственной квартиры.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, женщина накопила долг по платежам за газ, тепло и электричество в 220 тысяч рублей. В Октябрьском районном отделении судебных приставов против нее завели исполнительное производство о взыскании задолженности. В ведомстве установили, что у должницы есть несколько жилых помещений в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. На одно из них и было обращено взыскание – квартиру в самом центре уральской столицы на улице Карла Либкнехта, 16, в которой она не проживала.

В отношении жилья составили акт описи и ареста, а затем передали на оценку и реализацию в территориальное управление Росимущества. Поняв, что так квартиры можно и лишиться, женщина оплатила всю сумму задолженности и исполнительский сбор.

Деньги перечислены управляющей компании. Как отметили в ГУФССП, арест с жилья снят.

Теги: ЖКХ, долги, квартира, приставы



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