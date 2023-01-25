Митрополит Евгений высмеял Зеленского за санкции в свой адрес и упрекнул в неграмотности

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отреагировал на санкции, введенные в его адрес Владимиром Зеленским, однако, вероятно, не так, как хотелось бы последнему. Владыка высмеял президента Украины за безграмотность и фактические ошибки, признав, что тому удалось его повеселить.

"Сегодня я принимаю многочисленные поздравления в связи с упоминанием моего недостоинства в Указе Президента Украины, отныне запрещающего мне много ненужных вещей, например заводить военные корабли в территориальные воды Украины. Комический актер конечно не хотел меня наказать, а хотел повеселить. Что ему, признаюсь, удалось", - написал митрополит в своем Telegram-канале.

По его словам, есть в тексте Указа украинского президента и вещи, которые его разочаровали. Например, Зеленский перепутал должности лиц, против которых вводит санкции. При этом его не удивляет наличие разных людей с одной должностью. "Противник оказался не только мелким и мелочным, но и неграмотным. Может быть он просто упустил из внимания прошлогоднюю смену руководства Отдела внешних церковных связей?" - интересуется владыка.

Митрополит Евгений также отметил, что в юридических документах необходимо единообразие терминов, однако в указе Зеленского должность председателя переводят то как "керівник", то как "голова", а Русскую Православную Церковь то "Російської Православної Церкви", то "Руської православної церкви".

"С такой безграмотностью руководства Украины не стоит удивляться тому, что одной из актуальных опасностей для государства они считают заведение военных кораблей в территориальные воды Украины митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским. Хотя…" - отметил митрополит.

Он также добавил, что если бы президент Украины хотел его действительно наказать, то запретил бы ему считать родным рожденного на территории Войска Запорожского святителя Димитрия Ростовского или внушил бы неприязнь к священникам епархии, рожденным на Украине.

"Если бы он хотел меня наказать, то потрудился бы лишить меня возможности любить и молиться преподобным Иову Почаевскому и Лаврентию Черниговскому, запретил бы считать всех сынов "всея Великия, Малыя, Белыя, Черныя и Червонныя Руси" братьями. Но сделать это не удастся ни ему, ни кому-нибудь другому", - добавил владыка.