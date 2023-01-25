В Челябинской области построят завод минеральных удобрений

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство завода минеральных удобрений в Карабаше, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Предприятие будет выпускать до 656 тыс. тонн удобрений в год, в том числе сульфата аммония в гранулированной и кристаллизованной формах. Продукцию будут применять в сельском хозяйстве и для обеззараживания питьевой воды в сфере ЖКХ.

Предусматривается строительство производственного комплекса, складов хранения сырья и готовой продукции, а также отделения перевалки готовой продукции, зданий узлов фасовки, операторных и иных технологических и вспомогательных сооружений и коммуникаций. На предприятии будут установлены газоанализаторы и сигнализаторы предельно допустимых концентраций для предупреждения возникновения загазовывания рабочей зоны.