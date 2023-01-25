Дело лидера профсоюза "Курьер" рассмотрят в Сергиевом Посаде

Дело главы профсоюза "Курьер" Кирилла Украинцева передали в Сергиев Посад.

"Вчера прошло слушание по делу Кирилла Украинцева в суде города Сергиев Посад. На нём суд отклонил предложение защиты о возвращении дела в прокуратуру. Заседание суда назначено на 1 февраля", - сообщает профсоюз "Курьер" в своем Telegram-канале.

Напомним, лидер профсоюза "Курьер" находится в СИЗО с конца апреля 2022 г. Его арестовали по статье о неоднократном нарушении порядка организации митинга. По версии следствия, он размещал в интернете публикации с призывами к работникам курьерских служб и такси выходить на несанкционированные акции протеста против нарушения их трудовых прав. Сам Украинцев считает, что его преследуют за профсоюзную деятельность. Профсоюз "Курьер" занимается защитой трудовых прав работников сервисов доставки еды, в том числе курьеров, поваров, сборщиков заказов. Организация известна серией акций протеста против политики компаний Delivery Сlub и "Яндекс.Еда".