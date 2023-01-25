25 Января 2023
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Политика В России
Фото: REUTERS

Посол России: ВС РФ уничтожат танки Abrams, если Вашингтон поставит их Киеву

Российская армия уничтожит американские танки M1 Abrams, если администрация США решит поставить их Украине. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Если Соединенные Штаты решатся на поставку танков, то оправдать такой шаг аргументами об "оборонительных вооружениях" точно не получится. Это стало бы очередной вопиющей провокацией в отношении Российской Федерации", - цитирует посла ТАСС.

"Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте", - отметил Антонов.

По его словам, вашингтонская администрация "дает "зеленый свет" применению американской помощи для нападения на Крым".

Во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на американскую администрацию сообщила, что в Вашингтоне склоняются к поставкам Киеву значительного количества танков M1 Abrams.

Предполагается, что президент США Джо Байден должен объявить о поставках на Украину танков Abrams 25 января. США могут направить Киеву от 30 до 50 танков Abrams, передает Anadolu со ссылкой на представителя американской администрации.

Теги: танки Abrams, США, Украина, Антонов



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