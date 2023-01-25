25 Января 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Пропавших 19 января уральских школьниц нашли живыми

Поиски двух школьниц, пропавших в уральском городе Полевской на прошлой неделе, завершены

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", девочки были найдены вчера вечером. Обе живы. Где подростки находились все дни, пока их искали, в отряде не уточнили.

Напомним, разыскивались 14-летняя Ольга В. и 15-летняя Алина З. Школьницы пропали еще 19 января. Их поисками занимались отдел МВД России по городу Полевской и волонтеры.

Как сообщало Накануне.RU, по данным полиции, ежемесячно в Свердловской области объявляют в розыск по 25 без вести пропавших людей.

Теги: школьницы, поиски, Полевской, отряд



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