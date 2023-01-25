25 Января 2023
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Фото: kremlin.ru

Путин и Зеленский не разговаривали с 2020 года – Кремль

Владимир Путин и Владимир Зеленский не общались напрямую с 2020 года. Эту информацию РИА Новости подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В последний раз лично главы государств разговаривали в Париже в 2019 году, в рамках "нормандского формата". Еще раз они разговаривали по телефону в 2020 году, с тех пор контактов не было.

В начале военной спецоперации в 2022 году Зеленский неоднократно заявлял, что хочет поговорить с Путиным лично, что звонил в Москву, но с ним не пожелали говорить.

Теги: владимир путин, владимир зеленский, переговоры, кремль



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