Путин и Зеленский не разговаривали с 2020 года – Кремль
Владимир Путин и Владимир Зеленский не общались напрямую с 2020 года. Эту информацию РИА Новости подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В последний раз лично главы государств разговаривали в Париже в 2019 году, в рамках "нормандского формата". Еще раз они разговаривали по телефону в 2020 году, с тех пор контактов не было.
В начале военной спецоперации в 2022 году Зеленский неоднократно заявлял, что хочет поговорить с Путиным лично, что звонил в Москву, но с ним не пожелали говорить.