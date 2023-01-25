В Томске "заминировали" 20 школ
Около 20 школ Томска получили электронное письмо с сообщением о минировании.
"По информации департамента образования, в ряд школ Томска пришло электронное письмо с сообщением о минировании. Руководством учреждений сигнал был оперативно передан в правоохранительные органы. В школах усилен контроль доступа на территорию, силами персонала и полиции проходит обследование на наличие подозрительных предметов", - сообщили ТАСС в мэрии Томска.
Сейчас проверяют порядка 20 образовательных учреждений. Всего их в городе 67.