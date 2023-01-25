В России могут предоставить детям участников СВО социальную стипендию

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" подготовили проект закона, который предлагает предоставить детям участников специальной военной операции государственную социальную стипендию.

Документ направлен в кабмин РФ для получения отзыва. "Государственная социальная стипендия назначается… студентам, являющимся детьми военнослужащих и сотрудников, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, а также получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание", - следует из законопроекта.

Как сообщил руководитель фракции Сергей Миронов, размер академической стипендии не всегда покрывает минимальные потребности, из-за чего студенты идут работать, что негативным образом сказывается на образовательном процессе. "Мы считаем, что нужно создать дополнительные механизмы поддержки детей военнослужащих, задействованных в решении задач СВО. Это позволит им не только поддерживать более качественный образ жизни, но и достойно продолжить обучение, несмотря на все имеющиеся сложности", - отметил Миронов, сообщает РИА "Новости".

Минимально допустимый размер государственной социальной стипендии студентам, получающим высшее образование, составляет 2 тыс. 227 руб. в месяц.

Ранее ЛДПР подготовила проект закона, которым предлагается установить российским студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований, государственную стипендию не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как ожидается, это будет способствовать повышению качества образования.