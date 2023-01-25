В Минфине определились с позицией по налогу на майнинг

В Министерстве финансов России считают справедливым, что майнеры должны платить налог на прибыль.

Введение такого сбора поддерживают также участники рынка. Они отмечают, что его уже платят крупные компании, которые размещают оборудование по добыче криптовалюты. В Госдуме, где закон о майнинге готовится пройти первое чтение, дискутируют о ставке.

Как сообщил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, установить могут либо аналог единого налога на вмененный доход (ЕНВД) — от 7 до 15%, либо налог на прибыль — 20%, сообщают "Известия".

Напомним, индустрия блокчейна и криптовалют выступила с резкой критикой нового проекта закона о майнинге – уже сформировавшаяся отрасль не нуждается в излишнем регулировании и участии Центробанка РФ.