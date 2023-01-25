Минцифры ужесточит требования к допуску компаний к биометрии россиян

Минцифры ужесточит требования для получения аккредитации компаниями, которые желают собирать и обрабатывать биометрические данные россиян.

Об этом говорится в проекте постановления кабмина РФ на портале нормативно-правовых актов. Из него следует, что требуемый для этого размер собственного капитала компании увеличился в 10 раз - до 500 млн руб., а величина финансового обеспечения убытков в случае неверной аутентификации выросла с 50 млн до 100 млн руб. Требования распространяются как на частные, так и на государственные компании.

Это позволит отсеять компании, которые не обладают необходимым бюджетом для защиты персональных данных.

Цель разработки проекта - приведение в соответствие с ранее принятым законом требования, предъявляемые организациям, планирующим осуществлять аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц.

В настоящий момент сдать биометрию можно в отделении банка или в МФЦ, сообщают "Ведомости".

Ранее правительство РФ опубликовало проект постановления об отказе граждан от сбора биометрии. В нем прописаны правила представления отказа, отзыва такого отказа и письменного подтверждения этих действий МФЦ, а также формы этих документов.