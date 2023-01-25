Медведев: Байдену и Шольцу следует остановить тиканье ядерных часов

Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил лидеру Соединенных Штатов Джо Байдену и канцлеру Германии Олафу Шольцу остановить тиканье Часов Судного дня.

"Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время", — сказал политик. По его словам, "их украинская стрелка давно заржавела", сообщает РИА "Новости".

Ранее стрелки на символических Часах Судного дня были переведены на десять секунд ближе к "ядерной полуночи". По версии Bulletin of the Atomic Scientists, основную угрозу ядерной безопасности представляет конфликт на Украине.

19 января Медведев заявил, что ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба.