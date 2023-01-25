Слишком низкая инфляция обеспокоила власти России

25 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Слишком низкая инфляция обеспокоила власти России

Стагнация спроса стала одной из ключевых экономических проблем в конце прошлого года – начале 2023 года.

На прошлой неделе с докладом, который посвящен данной проблеме на совещании у главы государства Владимира Путина выступил министр экономического развития Максим Решетников. Как сообщили два близких к кабмину источника, знакомых с ходом заседания, в представленной Минэкономразвития позиции выражена обеспокоенность стагнацией спроса и иллюстрирующей эту проблему низкой инфляцией.

Рост цен с сентября 2022 года был ниже 3%, в то же время оперативные данные контрольно-кассовой техники свидетельствуют о спаде спроса в реальном выражении год к году. Ключевой задачей на текущий год было названо восстановление спроса, главным индикатором которого в нынешней ситуации выступает инфляция.

По мнению Минэка, нужно достичь таргета по инфляции. Так, в макропрогнозе ведомство ожидает роста цен в 2023 году на уровне 5,5%, целевой диапазон Банка России – 5–7%, сообщают "Ведомости".

Годовая инфляция в России весной 2023 года может временно опуститься ниже 4% на эффекте высокой базы. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии "Динамика потребительских цен" Центробанка РФ.

Теги: инфляция, экономика, рост цен



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.01.2023 03:04 Мск Исследование: россияне стали больше тратить на лекарства и ЖКУ
Ранее 23.01.2023 02:06 Мск Исследование: у многих россиян выросли расходы на продукты
Ранее 23.01.2023 01:01 Мск Годовая инфляция в России весной может опуститься ниже 4%
Ранее 19.01.2023 00:28 Мск Минэкономразвития: годовая инфляция в России замедлилась до 11,57%
Ранее 17.01.2023 15:24 Мск Путин надеется на снижение инфляции в 5% до апреля


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети