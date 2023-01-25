Слишком низкая инфляция обеспокоила власти России

Стагнация спроса стала одной из ключевых экономических проблем в конце прошлого года – начале 2023 года.

На прошлой неделе с докладом, который посвящен данной проблеме на совещании у главы государства Владимира Путина выступил министр экономического развития Максим Решетников. Как сообщили два близких к кабмину источника, знакомых с ходом заседания, в представленной Минэкономразвития позиции выражена обеспокоенность стагнацией спроса и иллюстрирующей эту проблему низкой инфляцией.

Рост цен с сентября 2022 года был ниже 3%, в то же время оперативные данные контрольно-кассовой техники свидетельствуют о спаде спроса в реальном выражении год к году. Ключевой задачей на текущий год было названо восстановление спроса, главным индикатором которого в нынешней ситуации выступает инфляция.

По мнению Минэка, нужно достичь таргета по инфляции. Так, в макропрогнозе ведомство ожидает роста цен в 2023 году на уровне 5,5%, целевой диапазон Банка России – 5–7%, сообщают "Ведомости".

Годовая инфляция в России весной 2023 года может временно опуститься ниже 4% на эффекте высокой базы. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии "Динамика потребительских цен" Центробанка РФ.