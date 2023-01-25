25 Января 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

В Госдуме предложили давать иностранным ученым гражданство в упрощенном порядке

Депутаты внесли в Госдуму проект закона, в случае принятия которого он даст возможность иностранным ученым в упрощенном порядке получать гражданство России.

Инициатива принадлежит представителям из фракции "Новые люди" Ксении Горячевой, Максиму Гулину и Олегу Леонову. Изменения предлагается внести в ч. 2 ст. 14 закона "О гражданстве РФ" и в ст. 25.6 закона "О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ".

Как следует из документа, претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке смогут научные работники, занимающиеся научной или научно-технической деятельностью, заключившие договор с отечественной научной или образовательной организацией на срок не менее года. Также иностранным ученым и их семьям при соблюдении данных условий предлагается выдавать рабочую визу на льготных условиях: сроком не менее чем на три года с даты въезда.

Вопрос о выдаче рабочих виз для ученых должен рассматриваться не более пяти рабочих дней.

Более половины зарубежных исследователей, приехавших в Россию за последние три года, прибыли из стран СНГ, Китая, Германии, Индии и США. В 2019 году в Россию приехало 815 иностранных исследователей, в 2021 году – 678, сообщают "Ведомости".

Теги: ученые, гражданство РФ, законопроект



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