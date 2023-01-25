25 Января 2023
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Политика В России
Фото: news.myseldon.com

В России предложили расширить льготы на семьи контрактников ЧВК

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции предложила расширить льготы для семей контрактников ЧВК.

"Как быть если участники СВО не являются мобилизованными. Например, в семье один сын защищает Родину в статусе мобилизованного, а у другого – контракт с ЧВК. У одного ребенка есть льгота в садике, а у другого – нет. Мы решаем такие вопросы в регионах, но и системные ответы нужны", – сообщила глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. Ее слова приводит пресс-служба партии.

Ранее основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил, что она принимает участие в спецоперации.

Пригожин и бойцы ЧВК "Вагнер" стали самыми популярными лицами специальной военной операции, по мнению пользователей социальных сетей. Это показывают все опросы, которые проводили тематические Telegram-каналы за последний месяц.

Теги: ЧВК, льготы, спецоперация



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