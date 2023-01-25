"Газпром" сменил Google в студенческом рейтинге лучших работодателей

За последний год изменился перечень компаний, в которых хотели бы работать студенты ведущих вузов России.

Об этом следует из опроса FutureToday. Если в прошлом году пятерку компаний, в которых мечтали работать молодые граждане РФ, входили, в том числе Google (второе место) и Apple, то теперь пятерку лидеров формируют только отечественные компании — "Яндекс", "Газпром", Сбербанк, VK и "Тинькофф".

Google, Apple, McKinsеy и ряд других компаний, прекратившие бизнес в России, покинули этот список. Также отмечается, что в перечне резко поднялся Ozon, который еще два года назад находился на 60-м месте по привлекательности среди российских студентов. Теперь компания занимает шестое место.

Что касается рейтинга "Лучшие в своей целевой аудитории", который рассчитывается исходя из интереса студентов с подходящих для каждой компании факультетов, то здесь "Яндекс" также идет на первом месте, оттеснив госкорпорацию "Росатом". Далее идут "Газпромнефть", СИБУР и Сбербанк.

Также в ходе исследования выяснились зарплатные ожидания кандидатов. Студенты рассчитывают, что при работе во время учебы им будут платить 55 тыс. 353 руб. (+8% по сравнению с 2022 годом), а после окончания вуза — 76 тыс. 173 руб. (+13%). Наибольшие ожидания от зарплат наблюдаются в Москве, Владивостоке и Санкт-Петербурге. При этом в перспективе молодые люди рассчитывают на серьезный рост заработков. Трудиться за сумму меньше 100 тыс. руб. готовы всего 4% опрошенных. Более половины рассчитывают, что спустя короткое время смогут зарабатывать 200–300 тыс. руб.

Стабильной остается доля готовых уехать за рубеж при наличии интересного или очень интересного предложения (69%). Совсем не рассматривают переезд из России 21%.

Уехать в другой город чаще всего готовы студенты из Томска и Владивостока (более 80%). В Москве - менее 50% и Санкт-Петербурге – чуть менее 60%, сообщает РБК.