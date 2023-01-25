Власти России сообщили, будут ли призывать 200 тысяч человек по мобилизации

Сообщения о том, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность дополнительной мобилизации еще 200 тыс. граждан является недостоверной.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Да. Является", — ответил пресс-секретарь на вопрос, является ли эта информация столь же недостоверной, как и ранее появившиеся данные о возобновлении мобилизации в России, сообщает ТАСС.

Ранее CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки, сообщил об изучении Путиным такой возможности. По словам собеседников, глава государства может принять соответствующее решение в ближайшие несколько недель, чтобы "вернуть инициативу" в боевых действиях. Кроме того, директор ЦРУ Билл Бернс в начале января во время визита в Киев якобы проинформировал президента Украины Владимира Зеленского об этих данных.

Высокопоставленный чиновник западной разведки считает, что Путин, скорее всего, не принял решение по этому вопросу, поскольку "почти наверняка обеспокоен негативными последствиями для общества и негативными экономическими отголосками".

Ранее Песков дал пояснения о том, почему указ о частичной мобилизации продолжает действовать.